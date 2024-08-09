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В севастопольском детском технопарке «Кванториум» проходит летняя смена

В севастопольском детском технопарке «Кванториум» проходит летняя смена

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:22 09.08.2024

С 5 по 11 августа в детском технопарке «Кванториум» проходит летний инженерный дневной лагерь «ТехноСмена» (https://vk.com/sev_champ).

70 заявок на обучение, 5 факультетов, 7 дней работы, много-много активностей и игровых историй – все это дневной лагерь в формате института «MICAST».

Обучаются и отдыхают в лагере ребята в возрасте от 13 лет до 21 года.

В течение этой недели «студенты» работают над своими дипломными проектами. Для каждого факультета – свои задачи по профилю:

✅ Медиа

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✅ Дизайн

✅ Программирование

✅ Геймдев

✅ Инженерия

В севастопольском детском технопарке «Кванториум» проходит летняя смена В севастопольском детском технопарке «Кванториум» проходит летняя смена В севастопольском детском технопарке «Кванториум» проходит летняя смена В севастопольском детском технопарке «Кванториум» проходит летняя смена

Но кроме работы участников каждый день ждут увлекательные квесты, творческие задания, яркие перевоплощения, неожиданные сюрпризы, таинственные происшествия и даже путешествия во времени! По итогам мероприятий смены будет выбран лучший факультет, а по результатам защит дипломных работ – лучшая команда от каждого факультета, — отмечают в пресс-службе Детского технопарка «Кванториум». 

Подведение итогов и награждение победителей пройдет уже 11 августа в «Точке кипения» Севастопольского государственного университета.

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