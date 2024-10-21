В севастопольском детском технопарке «Кванториум» учились создавать стартапы и работать над проектами

Он собрал 55 участников в возрасте от 11 до 17 лет для углубления знаний по проектной работе. Команды применяли теорию, полученную на лекциях, для создания собственных проектов. Общей темой заданий трёх треков стало сохранение здоровья.

В финальный день фестиваля команды представили свои идеи и защитили проекты перед экспертами. По решению жюри победителями стали: