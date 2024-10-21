фото: детского технопарка «Кванториум»
В севастопольском детском технопарке «Кванториум» учились создавать стартапы и работать над проектами
Опубликовал: КрымPRESS
в Образование в Крыму
16:02 21.10.2024
образование в Крыму 2024-10-21
Он собрал 55 участников в возрасте от 11 до 17 лет для углубления знаний по проектной работе. Команды применяли теорию, полученную на лекциях, для создания собственных проектов. Общей темой заданий трёх треков стало сохранение здоровья.
В финальный день фестиваля команды представили свои идеи и защитили проекты перед экспертами. По решению жюри победителями стали:
- Кейс №1 «Физическое здоровье»
Команда «1/2» (Александра Зонова, Елена Роганова)
- Кейс №2 «Психическое здоровье»
Команда «ККМ» (Иван Сардак, Даниил Сузанский, Иван Шинкевич)
- Кейс №3 «Социальное здоровье»
Команда «KUTIS GAMES» (Марина Кутищева, Савва Леготин, Никита Юрчук)
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