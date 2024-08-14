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В севастопольском детском технопарке «Кванториум» завершили летнюю инженерную смену

В севастопольском детском технопарке «Кванториум» завершили летнюю инженерную смену

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 13:53 14.08.2024

С 5 по 11 августа в детском технопарке «Кванториум» проходил летний инженерный дневной лагерь «Техно Смена». 70 заявок на обучение, 5 факультетов, 7 дней работы, много-много активностей и игровых историй – все это дневной лагерь в формате института «MICAST». Обучались и отдыхали в лагере ребята в возрасте от 13 лет до 21 года.

В течение недели «студенты» работали над своими дипломными проектами. Для каждого факультета были поставлены свои задачи по профилю: «Медиа», «Дизайн», «Программирование», «Геймдев», «Инженерия».

Кроме работы участников каждый день ожидали увлекательные квесты, творческие задания, яркие перевоплощения, неожиданные сюрпризы, таинственные происшествия и даже путешествия во времени. За время смены ребята побывали в Древней Руси, во времена Шерлока Холмса, в 90-х и успешно вернулись в наше время.

В севастопольском детском технопарке «Кванториум» завершили летнюю инженерную смену В севастопольском детском технопарке «Кванториум» завершили летнюю инженерную смену В севастопольском детском технопарке «Кванториум» завершили летнюю инженерную смену В севастопольском детском технопарке «Кванториум» завершили летнюю инженерную смену

По результатам активностей и конкурсов все факультеты зарабатывали баллы, чтобы определить, какой факультет станет лучшим. Команды всех факультетов защищали свои дипломные работы перед опытными экспертами.

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Победителями «ТехноСмены» стали:

  • «Программирование»: команда «Ctrl+C» (Валерий Чернокнижный, Артур Керечанин, Максим Романенко, Алексей Машкин)
  • «Медиа»: команда «Любители вещания» (Анна Захарова, Варвара Платицина, Альвина Шаталова, Ангелина Васина)
  • «Геймдев»: команда «KUTIS GAMES» (Илья Блошенко, Марина Кутишева, Евгений Петряков)
  • «Инженерия»: команда «Техноноваторы» (Александр Крылов, Роман Бажанов, Богдан Целиков, Никита Юрчук)
  • «Дизайн»: команда «Север там» (Дарья Присняк, Анастасия Хаиндрава)

Лучшим факультетом стало направление «Инженерия». За смену ребята смогли заработать максимальное количество баллов и вывести свой факультет в лидеры. Поздравляем победителей! И благодарим всех участников за душевную, рабочую и яркую атмосферу летнего лагеря! — отмечают в детском технопарке. 

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