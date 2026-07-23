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В севастопольском драмтеатре им.Луначарского поставят спектакль «Доктор Живаго»
автор фото: Евгения Щербакова, источник - Севастопольская газета

В севастопольском драмтеатре им.Луначарского поставят спектакль «Доктор Живаго»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:59 23.07.2026

Открытие театрального сезона в драмтеатре им.Луначарского, сообщает «Севастопольская газета», отметят премьерой по роману Бориса Пастернака. По словам художественного руководителя луначарцев Григория Лифанова, в этом году театру исполняется 115 лет, юбилей готовятся отметить 15 сентября. Сам праздник хотят украсить песнями, танцами и отрывками из полюбившихся спектаклей.

Главной же премьерой сезона 2026-2027 гг. станет спектакль «Доктор Живаго», премьера которого намечена на начало сентября. Работа идет. Уже проведены первые читки, все театральные цеха загружены работой.

Я очень надеюсь, что этот год будет не менее интенсивным, чем предыдущий. Никто нам не помешает и не спутает наши планы, — уверенно заявил Г.Лифанов.

Он также высказал суждение о непреходящей роли театра, который в любые времена продолжал служить зрителям.

Большая часть репертуара луначарцев — классические спектакли, однако человеческая история не слишком меняется, и потому сюжетных линий не так уж много. По мнению режиссера, «Доктор Живаго», как никакое другое произведение, соответствует стоящим перед театром задачам.

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Детская премьера

Еще одна премьера рассчитана на юных театралов, это будет сказка «Двенадцать месяцев» по сказке Самуила Маршака. У спектакля сразу три режиссера: Нателла Абелева, Ольга Лукашевич и сам Григорий Лифанов. Работа на постановкой уже идет.

Это будет яркое, веселое, красивое театральное зрелище, — анонсировал постановку худрук театра.

Он же предрек новому сезону насыщенность театральными постановками с яркими, мощными названиями: «Трактирщица» Гольдони, «Красное и черное» Стендаля, «Маленькие трагедии» Пушкина… Все эти спектакли станут интересными работами для артистов театра.

Г.Лифанов отметил, что нынешний сезон обошелся без пополнения труппы, однако у театра есть договоренности с молодыми актерами, которые придут в театр в конце этого сезона или в начале следующего.

Наша труппа укомплектована полностью, но в каждом сезоне мы традиционно «отсматриваем» артистов, ищем новых творческих соратников. В начале следующего сезона мы обязательно познакомим наших зрителей с новыми артистами, — гарантировал главный режиссер театра.

источник: «Севастопольская газета»

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