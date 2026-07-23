В севастопольском драмтеатре им.Луначарского поставят спектакль «Доктор Живаго»

Большая часть репертуара луначарцев — классические спектакли, однако человеческая история не слишком меняется, и потому сюжетных линий не так уж много. По мнению режиссера, «Доктор Живаго», как никакое другое произведение, соответствует стоящим перед театром задачам.

Детская премьера

Еще одна премьера рассчитана на юных театралов, это будет сказка «Двенадцать месяцев» по сказке Самуила Маршака. У спектакля сразу три режиссера: Нателла Абелева, Ольга Лукашевич и сам Григорий Лифанов. Работа на постановкой уже идет.

Это будет яркое, веселое, красивое театральное зрелище, — анонсировал постановку худрук театра.

Он же предрек новому сезону насыщенность театральными постановками с яркими, мощными названиями: «Трактирщица» Гольдони, «Красное и черное» Стендаля, «Маленькие трагедии» Пушкина… Все эти спектакли станут интересными работами для артистов театра.

Г.Лифанов отметил, что нынешний сезон обошелся без пополнения труппы, однако у театра есть договоренности с молодыми актерами, которые придут в театр в конце этого сезона или в начале следующего.

Наша труппа укомплектована полностью, но в каждом сезоне мы традиционно «отсматриваем» артистов, ищем новых творческих соратников. В начале следующего сезона мы обязательно познакомим наших зрителей с новыми артистами, — гарантировал главный режиссер театра.

источник: «Севастопольская газета»