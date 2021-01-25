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В севастопольском ЕИРЦ увеличили количество касс и операторов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:56 25.01.2021

В севастопольском Едином информационно-расчетном центре увеличили количество операторов, которые принимают платежи.

Чтобы люди не переживали, что будет пеня за несвоевременную оплату, в этом месяце мы сделали два этапа приема платежей, распределили по районам. Первые  – это Балаклава и Гагаринский район – работает шесть касс. Следующий этап в этом месяце –Нахимовский и Ленинский районы – это четыре кассы. Кроме того, дано поручение открыть еще две дополнительные кассы в Инкермане и на площади Захарова. Есть банки, которые предоставляют беспроцентные автоплатежи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Губернатор поручил директору Департамента городского хозяйства продолжить работу по информированию жителей о беспроцентных платежах через банк.

В севастопольском ЕИРЦ увеличили количество касс и операторов

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