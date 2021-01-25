В севастопольском ЕИРЦ увеличили количество касс и операторов

В севастопольском Едином информационно-расчетном центре увеличили количество операторов, которые принимают платежи.

Чтобы люди не переживали, что будет пеня за несвоевременную оплату, в этом месяце мы сделали два этапа приема платежей, распределили по районам. Первые – это Балаклава и Гагаринский район – работает шесть касс. Следующий этап в этом месяце –Нахимовский и Ленинский районы – это четыре кассы. Кроме того, дано поручение открыть еще две дополнительные кассы в Инкермане и на площади Захарова. Есть банки, которые предоставляют беспроцентные автоплатежи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.