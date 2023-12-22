В Севастопольском художественном колледже состоялась благотворительная ярмарка

На базе Севастопольского профессионально-художественного колледжа действует структурное подразделение «Центр креативных индустрий». Вектором его развития является формирование среды, способствующей творческой реализации молодёжи, развитие креативных компетенций у студентов.

Сегодня в колледже прошло закрытие фестиваля креативных индустрий «Мануфактуры Севастополя», участниками которого стали будущие представители творческих профессий. Студенты продемонстрировали свои работы, выполненные из дерева, кожи, керамики, а также живопись.

Именно такой фестиваль способствует развитию и поддержке народного искусства, сохранению традиций, преемственности художественного мастерства поколений и всего родного, что так дорого нам. Севастополь всегда славился своей многовековой историей. Мануфактуры Севастополя – это драгоценное наследие, которое мы призваны сохранять и передавать будущим поколениям. Уверена, что фестиваль выявит новые имена молодых художников и мастеров, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя структурного подразделения «Центр креативных индустрий» Ольгу Махонину.

В честь закрытия фестиваля была организована благотворительная ярмарка, посвящëнная предстоящим новогодним праздникам. Подготовка к ней началась ещё 1 декабря. Волонтёры, творческие и активные студенты колледжа создавали новогодние сувениры.

Сначала для создания поделок были собраны необходимые материалы, затем мы с ребятами разработали эскизы и технологические карты будущих изделий. Заключительным этапом подготовки стало создание новогодних изделий в мастерской, — отмечает студентка художественного колледжа Анна.

Все собранные средства с продажи сувениров будут направлены на благотворительные акции для участников СВО и пациентов отделения сестринского ухода городской больницы № 9 (хоспис).

Напомним, II Региональный фестиваль «Мануфактуры Севастополя» проходил с 20 ноября по 22 декабря на базе Севастопольского профессионального художественного колледжа. В фестивале приняли участие более 280 студентов колледжа.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя