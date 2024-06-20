В севастопольском ИТ Парке завершился курс по микроэлектронике

Обучающий курс «Основы разработки аналоговых блоков СнК» в ИТ Парк длился 2,5 месяца. Авторы курса — стартап RISCY, проект стартап-студии «ИТ Гараж», который посвящен разработке микроконтроллеров на базе архитектуры RISC-V. Обучение позволило участникам освоить новую специализацию, а два человека, успешно прошедших все этапы, получили возможность присоединиться к амбициозной команде стартапа. Для студентов курс был зачтен в качестве производственной практики.

Проект RISCY нацелен на создание микроконтроллеров для потребительских IoT-устройств, промышленных роботов, беспилотных летательных аппаратов, автомобильной электроники, процессоров общего назначения, дата-центров и облачных технологий.

В рамках курса были проведены практические занятия и четыре онлайн-лекции, посвященные ключевым теоретическим основам, особенностям разработки электрической схемы и топологии интегральной схемы, а также их моделированию и верификации при помощи специализированной САПР. Каждому участнику курса необходимо было выполнить разработку электрической схемы и топологии операционного усилителя, характеристики которого должны были удовлетворять полученному техническому заданию.

Как и ожидалось, наиболее старательным слушателям курса удалось выполнить поставленную задачу и добиться неплохих результатов при выполнении своего практического задания. Именно они были удостоены предложения о работе в ходе подведения итогов. Несмотря на то, что у данного курса не было задачи научить теоретическим основам физики, а, скорее, базовому маршруту проектирования при помощи специализированной САПР с акцентом на специфику работы с интегральной схемотехникой, участникам удалось оперативно адаптироваться ко всем оговоренным спецификам. Судя по обратной связи, полученной от некоторых участников, материал прочитанных лекций был комфортным для усвоения, сбалансированным относительно подачи теоретических сведений, демонстрационной части, а также последующего обсуждения текущих наработок самими участниками. По окончанию лекций участники получили видеозаписи, которые потенциальные разработчики могут использовать в качестве шпаргалки для выполнения задач проекта на начальном этапе, – отмечает лектор курса, старший инженер-конструктор СнК компании RISCY Дмитрий Снегур.

За предоставленное время лучше всех справились с заданием два участника. Именно они по результатам прохождения курса были отобраны в качестве наиболее перспективных претендентов на должности младших инженеров-конструкторов систем на кристалле в стартапе RISCY. Им были направлены предложения о работе. Оба кандидата изъявили свое согласие занять предложенные вакансии. Первый финалист курса уже успешно трудоустроен и активно выполняет задания в рамках стартапа. Выход второго сотрудника запланирован на 1 июля 2024 года.