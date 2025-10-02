В севастопольском Кадровом центре «Работа России» работодателям помогают снимать видеовизитки

Кадровый центр «Работа России» Севастополя продолжает снимать видеовизитки для работодателей. Это короткие ролики, которые показывают компанию изнутри: коллектив, рабочие места, атмосферу. Такой формат помогает кандидатам понять, где они будут работать и почему именно вакансии этого предприятия могут быть интересны. Одну из таких визиток сняли для ЦКБ «Коралл».

Сценарий, съемку и монтаж берут на себя специалисты Кадрового центра Севастополя при поддержке телекомпании «СТВ». Готовое видео размещается на сайте и в социальных сетях учреждения, а также транслируется в залах ожидания центра. Сегодня в городе вакансий в десять раз больше, чем зарегистрированных безработных. Поэтому работодателям важно уметь рассказать о себе ярко и понятно. Видеоформат решает эту задачу — показывает «живую картинку», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Кадрового центра «Работа России» Севастополя Светлану Рендак.

Сервис «Видеовизитка» реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Кадры». Его цель — сделать услуги службы занятости современными и удобными для всех.

Чтобы заказать видеовизитку, достаточно обратиться в службу занятости Севастополя к кадровому консультанту по адресу: ул. Руднева, 40 или позвонить в контакт-центр по телефону +7(8692)66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя