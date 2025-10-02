Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В севастопольском Кадровом центре «Работа России» работодателям помогают снимать видеовизитки
Новости Республики
В севастопольском Кадровом центре «Работа России» работодателям помогают снимать видеовизитки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском Кадровом центре «Работа России» работодателям помогают снимать видеовизитки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:39 02.10.2025

Кадровый центр «Работа России» Севастополя продолжает снимать видеовизитки для работодателей. Это короткие ролики, которые показывают компанию изнутри: коллектив, рабочие места, атмосферу. Такой формат помогает кандидатам понять, где они будут работать и почему именно вакансии этого предприятия могут быть интересны. Одну из таких визиток сняли для ЦКБ «Коралл».

Сценарий, съемку и монтаж берут на себя специалисты Кадрового центра Севастополя при поддержке телекомпании «СТВ». Готовое видео размещается на сайте и в социальных сетях учреждения, а также транслируется в залах ожидания центра. Сегодня в городе вакансий в десять раз больше, чем зарегистрированных безработных. Поэтому работодателям важно уметь рассказать о себе ярко и понятно. Видеоформат решает эту задачу — показывает «живую картинку», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Кадрового центра «Работа России» Севастополя Светлану Рендак.

Сервис «Видеовизитка» реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Кадры». Его цель — сделать услуги службы занятости современными и удобными для всех.

Узнайте больше:  Маршруты Большой Севастопольской тропы и леса региона вновь открыты для посещения

Чтобы заказать видеовизитку, достаточно обратиться в службу занятости Севастополя к кадровому консультанту по адресу: ул. Руднева, 40 или позвонить в контакт-центр по телефону +7(8692)66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x