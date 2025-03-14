В севастопольском кадровом центре «Работа России» рассказали, как трудоустроиться подросткам летом

В 2025 году в Севастополе планируется трудоустроить более 2,3 тысячи подростков. Школьники в возрасте от 14 до 18 лет могут найти работу в свободное от учебы время.

До 14 лет дети могут работать только в сферах спорта, кино, театра и концертных организациях. Понадобится письменное согласие одного из родителей или опекунов, а для сирот – органа опеки. Трудовой договор также подписывает родитель или опекун.

Летние подработки среди подростков очень популярны. Найти работу просто – достаточно обратиться в службу занятости. Специалисты помогут выбрать подходящую вакансию и официально трудоустроиться. Со школьниками заключат официальный трудовой договор и оформят электронную трудовую книжку, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела занятости населения Светлану Краснолуцкую.

Подросток от 14 до 16 лет сам подписывает трудовой договор, но с согласия одного из родителей или попечителей. В 15 лет оно не нужно, если есть аттестат об основном общем образовании или подросток учится на заочном либо вечернем отделении. С 16 лет трудовой договор заключают на общих основаниях – как со взрослыми.

Длительность рабочего дня на каникулах если ребенку от 14 до 15 лет – не более 4 часов; от 15 до 16 лет – максимум 5 часов; от 16 до 18 лет – до 7 часов. Во время учебы у подростков от 14 до 16 лет – не больше 2,5 часа в день; от 16 до 18 лет – 4 часа.

Кроме того, до 16 лет разрешено работать на каникулах не более 24 часов в неделю, во время учебы лимит 12 часов. От 16 до 18 лет – на каникулах не более 35 часов, во время учебы – до 17,5 часов.

Подростков берут без испытательного срока и в любое время можно уйти в оплачиваемый отпуск на 31 день. Запрещено переносить отдых на следующий год или получать вместо него денежную компенсацию. На время сессии подростки могут взять дополнительный учебный отпуск.

Есть и ограничения: дети не могут нести материальную ответственность, работать на вредных или опасных производствах, в игорном бизнесе, ночных клубах, точках продажи алкоголя и табака; носить и двигать тяжести, ездить в командировки и работать сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздники. Исключения делают для детей, работающих в кино, театре и СМИ.