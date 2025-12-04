Прямо сейчас:
В севастопольском Комсомольском парке обновляют памп-трек
фото: Ирина Клочкова ("Севастопольская газета")

В севастопольском Комсомольском парке обновляют памп-трек

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:13 04.12.2025

ГБУ «Парки и скверы» заключило контракт с евпаторийским ООО «Тимер-бетон Крым» на текущий ремонт памп-трека, расположенного в Комсомольском парке имени Героя Советского Союза Марии Байды.

Согласно техзаданию, подрядчик за 2,4 миллиона рублей должен уложить печатный бетон на горизонтальную плоскость внешнего контура и две внутренние чаши трека. Сверху на элементы конструкции будет нанесен декоративный слой, а также оттиск рисунка, швы должны быть загерметизированы и покрыты защитным слоем. Цвет бетонного покрытия — серый.

Гарантийный срок на обновленный памп-трек — один год со дня приемки.

Памп-трек для юных самокатчиков и велосипедистов появился в парке в 2021 году после реконструкции. Но основание трассы сразу же «поплыло», асфальтовое покрытие в некоторых местах треснуло и обвисло, на откосах оголилась арматура, порвалась сетка, сдерживающая насыпь. Тогда трек отремонтировали за счет гарантии подрядчика. Но к середине 2025 года сооружение опять было небезопасно для детей.

