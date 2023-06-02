В севастопольском лагере «Горный» появились модульные корпуса

В этом году детский оздоровительный лагерь «Горный» отмечает 60-летие. В юбилейный год проходит модернизация — здесь появились новые модульные домики, где с комфортом разместятся дети. Севастополь стал одним из 15 субъектов России, которые получили средства на реализацию проекта. Инициативу Совета Федерации по обновлению и модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей курирует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Корпуса создаются за счет федерального финансирования, а оснащение домиков приобретается за счет регионального бюджета.

Лагерь «Горный» в этом году празднует юбилей — ему 60 лет, благодаря проекту мы смогли увеличить вместимость лагеря почти в два раза, провели благоустройство. В лагере проводится воспитательная работа, проходят тематические смены: экологические, спортивные, патриотические, туристические, конечно, линия «Движения Первых» проходит через все смены. Уже в понедельник, 5 июня, лагерь примет 410 детей — я уверен, что они будут довольны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.

В лагере появилось три новых быстровозводимых домика, каждый из которых вмещает 52 человека – это два отряда. Комнаты рассчитаны на трехместное размещение с отдельным санузлом. Для каждого отряда есть и беседка — место, где ребята смогут проводить встречи и мероприятия в непогоду на свежем воздухе. Раньше в лагере одновременно могли отдохнуть 260 детей, а сейчас — уже 410.

Вместе с модернизацией лагеря увеличивается количество сотрудников, появляются новые рабочие места для тех, кто обеспечивает безопасность, а также вожатых, работников пищеблока.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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