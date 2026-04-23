В Севастопольском медицинском колледже состоялся региональный чемпионат «Абилимпикс» – 2026

Конкурс, направленный на поддержку трудоустройства и социализации людей с инвалидностью, в 2026 году впервые прошел в стенах медицинского колледжа по новой компетенции — «Инструктор по оказанию первой медицинской помощи». Участие в испытаниях приняли студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по специальности «Лечебное дело».

По словам организаторов площадки, для студентов с особенностями здоровья подобные профессиональные состязания становятся важнейшим этапом личностного роста.

Нам очень важно, чтобы ребята почувствовали, что они такие же, как и другие студенты. Да, у них есть определенные отклонения в здоровье, но они должны поверить в свои силы. Они должны понять и доказать самим себе, что ничем не отличаются от остальных и способны на высокий профессиональный результат, — подчеркнула заместитель главного эксперта площадки Снежанна Дихтярева.

За звание лучшего боролись пять студентов второго и третьего курсов. Конкурсное задание состояло из трех последовательных этапов. Согласно легенде первого модуля, участники оказались свидетелями дорожно-транспортного происшествия, где одному из пострадавших потребовалось экстренное проведение сердечно-легочной реанимации. Второй этап проверил навыки оказания помощи при асфиксии — студентам необходимо было продемонстрировать безупречное владение приемом Геймлиха для спасения подавившегося человека. Завершал конкурсную программу модуль по десмургии: участники накладывали тугую давящую повязку для остановки наружного кровотечения.

Эксперты оценивали как техническую точность манипуляций, так и способность будущих медиков сохранять хладнокровие в стрессовой ситуации.

Победитель, показавший лучший результат в Севастополе, получит почетное право представить город на Национальном чемпионате «Абилимпикс». Отборочные соревнования всероссийского уровня традиционно пройдут в Москве в октябре 2026 года, где встретятся сильнейшие конкурсанты со всей страны.

Кроме престижа и возможности заявить о себе на федеральном уровне, участие в движении приносит студентам и ощутимые академические бонусы. Как пояснили в колледже, результаты выступления на чемпионате заносятся в портфолио студентов и имеют значительный вес при подведении итогов семестра.

Текущий победитель регионального этапа, согласно правилам чемпионата, на следующий год уже не сможет выступать в качестве конкурсанта. Однако его опыт будет востребован на площадке в роли технического эксперта или будет задействован в организации и заведовании соревновательной площадкой.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя