291 новый донор за неделю: итоги работы Центра крови Севастополя

За прошедшую неделю ряды доноров пополнил 291 севастополец, 35 человек пришли сдавать кровь впервые. Кроме того, шестеро жителей города сделали важный шаг — подали заявку на вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга и уже сдали образцы для типирования

Медики напоминают: потребность в компонентах крови не исчезает никогда. Всех желающих старше 18 лет при отсутствии противопоказаний ждут по адресу: ул. Адмирала Октябрьского, 19/2 с 08:00 до 12:00. С собой необходимо иметь паспорт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя