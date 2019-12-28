В Севастопольском музее им. М.П. Крошицкого установят две климат-системы

На приобретение и монтаж двух климат-систем для Севастопольского музея им. М.П. Крошицкого из резервного фонда Правительства Севастополя будет выделено порядка 200 тысяч рублей. Оборудование должно предотвратить порчу уникальных произведений выставочной экспозиции музея. Врио губернатора Михаил Развожаев также поручил начальнику Главного управления культуры Николаю Краснолицкому привлечь профильных экспертов к работе по сохранению экспозиции музея.