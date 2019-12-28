В Севастопольском музее им. М.П. Крошицкого установят две климат-системы

На приобретение и монтаж двух климат-систем для Севастопольского музея им. М.П. Крошицкого из резервного фонда Правительства Севастополя будет выделено порядка 200 тысяч рублей. Оборудование должно предотвратить порчу уникальных произведений выставочной экспозиции музея. Врио губернатора Михаил Развожаев также поручил начальнику Главного управления культуры Николаю Краснолицкому привлечь профильных экспертов к работе по сохранению экспозиции музея.
Пригласите экспертов, и посмотрите, какие еще мероприятия необходимо провести, чтобы обеспечить максимальные условия хранения. Если нужно, выделим еще дополнительные средства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.