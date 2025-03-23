В севастопольском общегородском субботнике приняло участие более тысяч человек

В Севастополе прошел первый в этом сезоне субботник. Сотрудники Правительства и подведомственных учреждений работали на 34 территориях — приводили в порядок зеленые зоны.

Губернатор города Михаил Развожаев утром вышел на уборку Большой севастопольской тропы.

На первый взгляд мусора тут немного, но в итоге мы собрали несколько десятков мешков: люди выбрасывали вдоль тропы бутылки, обёртки и даже автомобильные покрышки. Также вырезали засохшие кусты, собрали обломанные ветки. Дал поручение поставить при входе на тропу больше мусорные баки, чтобы туристы имели возможность весь мусор нести с тропы и оставлять тут, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Субботники проводились во всех районах города. Более тысячи человек сегодня приводили в порядок зеленые зоны и территории у памятных мест. На 34 локациях собрано более 350 кубометров мусора.

Кроме того велась побелка бордюров, окопка деревьев и кустарников. Месяц чистоты и благоустройства продлится в Севастополе до 26 апреля. Следующие субботники состоятся 5 и 26 апреля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя