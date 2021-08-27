В севастопольском парке «Патриот» открылся седьмой Международный военно-технический форум «Армия-2021»

В парке «Патриот» в Севастополе прошла торжественная церемония открытия седьмого Международного военно-технического форума «Армия-2021». На площадках Южного военного округа форум пройдет с 27 по 29 августа.

Сегодня мы находимся на старте седьмого военно-технического форума «Армия-2021», который с успехом проходит в нашей стране и показывает обновлëнную мощь наших вооруженных сил. В городе-герое Севастополе такой форум имеет особое значение, потому что город и флот, город и вооруженные силы, город и армия неразделимы, всегда живут одной жизнью, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.- Парк «Патриот» будет развиваться, форум мощнейший, воспитательный потенциал огромный, поэтому в ближайшие выходные мы будем рассчитывать, что большое количество молодёжи посетит мероприятия форума и прикоснется к тому, что мы сегодня видим, к тому, что представляет собой современная российская армия», — добавил глава города.

Также губернатор отметил высокий воспитательный потенциал форума и большое количество мероприятий, которые проводятся для молодёжи.

Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников торжественно открыл форум и отметил, что «Армия-2021» является демонстрационной площадкой новейших достижений в военно-технической области. Международный форум проходит совместно с армейскими международными играми этого года. Главная площадка – это Подмосковье, но мероприятия проходят во всех военных округах и на Северном флоте.

В форуме принимают участие представители 115-ти иностранных государств и более 1,5 тысяч предприятий и организаций промышленности. В сравнении с прошлым годом площади экспозиций форума увеличены более чем на 2 700 кв. метров. На всех площадках представлено свыше 28 тысяч образцов российского вооружения и военной техники как новейшей, так и уже хорошо зарекомендовавшей себя в войсках и широко известной в мире», — сказал командующий.

В статическом показе будет представлено 54 единицы вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортёры БМД-4, БТР-8АМ, БТР-МД «Ракушка», бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», гаубицы Д-30 «Молот», «Мста-Б», самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые комплексы «Хризантема», зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», вертолеты Ка-31, Ка-52, Ми-28, Ка-29ТБ, Ми-8, корабли и катера.

В ходе торжественного открытия форума состоялась церемония вручения государственных наград и ведомственных знаков отличия военнослужащим. Также награды вручили победителям окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Южный Медиа-АС-2021» и команде-победителю футбольного фестиваля «Летний кубок Спартака», приуроченного к военно-техническому форуму «Армия-2021».

В дни проведения форума пройдут показательные выступления авиации и бронетехники, лазерное, световое и фаер-шоу, подразделения ЧФ проведут тактические розыгрыши.

Впервые на площадках парка «Патриот» Южного военного округа будут продемонстрированы возможности береговой ударной группы и беспилотных летательных аппаратов. Дважды в день военнослужащие Черноморского флота и четвертой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военного округа будут демонстрировать практические возможности нашего оружия на земле и в воздухе, — отмечает Александр Дворников.

Напомним, во всех местах проведения форума будут соблюдаться меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. На площадках будут организованы термометрия посетителей, контроль соблюдения масочного режима, развернуты пункты со средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками), антисептиками для дезинфекции рук.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя