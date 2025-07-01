В севастопольском Парке Победы устанавливают современные светильники

Данные светильники обладают преимуществом по сравнению с предыдущими: имеют направленный свет на пешеходную зону, минимизирующий «световое загрязнение» окружающей среды. Также в данных светильниках встроен прозрачный рассеиватель, который обеспечивает максимальную светопропускную способность. Защитное стекло светильника не подвержено воздействию ультрафиолетовых излучений, вследствие чего, цветовая температура светильника и его внешний вид не будут искажаться со временем. Таким образом, на каждой опоре наружного освещения вместо двух светильников мощностью 40 Вт устанавливается один, а затраты на потребление электроэнергии снижаются более чем в 3 раза, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.