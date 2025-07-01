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В севастопольском Парке Победы устанавливают современные светильники

В севастопольском Парке Победы устанавливают современные светильники

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:45 01.07.2025

На двух аллеях Парка Победы (прилегающих к ул. Летчиков) установили 46 из 62 светильников нового образца мощностью 25 Вт.

Данные светильники обладают преимуществом по сравнению с предыдущими: имеют направленный свет на пешеходную зону, минимизирующий «световое загрязнение» окружающей среды. Также в данных светильниках встроен прозрачный рассеиватель, который обеспечивает максимальную светопропускную способность. Защитное стекло светильника не подвержено воздействию ультрафиолетовых излучений, вследствие чего, цветовая температура светильника и его внешний вид не будут искажаться со временем. Таким образом, на каждой опоре наружного освещения вместо двух светильников мощностью 40 Вт устанавливается один, а затраты на потребление электроэнергии снижаются более чем в 3 раза, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В севастопольском Парке Победы устанавливают современные светильники

В планах, отмечают в Правительстве Севастополя, и далее производить замену осветительных приборов на более современное на территории всего Парка Победы. Но это поэтапная работа, реализуемая по мере финансовых возможностей.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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