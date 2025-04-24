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В севастопольском парке «Учкуевка» возведут часовню в память о жертвах трагедии
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском парке «Учкуевка» возведут часовню в память о жертвах трагедии

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:33 24.04.2025

В парке «Учкуевка» начали возводить часовню-памятник в память о жертвах трагедии, которая произошла в 2024 году 23 июня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Тогда на пляже в Учкуевке ракетой ATACMS, запущенной киевским режимом, с кассетной боевой частью были убиты четыре человека и больше сотни получили ранения.

В результате варварского обстрела погибли четыре человека: двухлетняя Лиза Кирнос, София Аверьянова, Александра Александровна Гурьева, Людмила Александровна Харина.

Отец Софии Аверьяновой, Олег Владимирович Аверьянов обратился к городу с просьбой разрешить ему поставить эту часовню в память о его дочери и о других погибших в тот трагический день. У часовни будет четыре стороны, на каждой из которых будет имя. Все, кто захочет в этом году почтить память погибших, смогут сделать это здесь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора. 

В севастопольском парке «Учкуевка» возведут часовню в память о жертвах трагедии

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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