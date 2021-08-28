В севастопольском посёлке Кача завершают ремонт кабинетов

В поселке Кача продолжается подготовка школы №13 к новому учебному году.

Я не могу сказать, что школа готова на сегодняшний день полностью, но если сравнивать с тем, что было во вторник, то разительные изменения в положительную сторону налицо. Наша задача сейчас — все силы бросить на то, чтобы к 1 сентября школа была готова. Сегодня у меня уже больше уверенности в том, что учебный процесс действительно начнется своевременно, качественно и в соответствии со всеми требованиями, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Севастополя Игоря Михеева.

Напомним, в начале этой недели жительница Качи рассказала в соцсетях, что школа №13, несмотря на заключение приёмочной комиссии, далека от готовности к новому учебному году – ремонт кабинетов находится даже не на завершающей стадии. По поручению губернатора Михаила Развожаева вице-губернатор Игорь Михеев оперативно выехал на место, встретился с руководством школы и родителями учеников, осмотрел учебные классы.

Выяснилось, что летом в школе заменили систему отопления, однако контракт не предусматривал проведение ремонта после замены труб. Правительство оперативно выделило необходимые средства, работы ведутся. Также уже проходит служебная проверка по факту приёмки школ.

Сегодня Игорь Михеев также встретился с родителями учеников – они подготовили коллективное обращение. Он сообщил, что к 1 сентября в школе будут готовы все классы, за исключением двух. Расписание занятий будет составлено таким образом, чтобы не использовать эти кабинеты в учебном процессе в первые дни. Вице-губернатор добавил, что до 1 сентября еще раз посетит образовательное учреждение, чтобы убедиться в его готовности к приёму детей. В школе №13 обучаются 517 детей, ученики четырёх параллелей посещают занятия в две смены.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя