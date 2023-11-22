В севастопольском посёлке Любимовка отремонтировали несколько дорог

В ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершён ремонт автомобильных дорог на улицах 1-я и 2-я линия, проезд Качинское шоссе – 1-я линия и на подъезде к посёлку Любимовка. Общая протяжённость участка ремонта – 0,91 км. Подрядная организация выполнила устройство основания, нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин.

При планировании работ мы прислушиваемся к гражданам, учитываем их мнения. Строительно-монтажные работы выполнялись комплексно, сразу на нескольких улицах, для удобства и комфорта. К строительно-монтажным работам приступили в августе, работы завершены досрочно, в настоящий момент объекты введены в эксплуатацию. В текущем году также выполнен ремонт автомобильной дороги на подъезде к посёлку Любимовка, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте https://bkdrf.ru/map/sevastopol, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя