В севастопольском противотуберкулезном диспансере на рентгенологическом аппарате с элементами ИИ сделано более 500 снимков

В Центре лучевой диагностики Севастопольского противотуберкулезного диспансера уже два года работает рентгенологический аппарат с элементами искусственного интеллекта, который позволяет повысить качество исследований в рамках заболевания.

За год в противотуберкулезном диспансере выполняется более десяти тысяч снимков, большая часть из которых делается в профилактических целях.

Направление к врачу-фтизиатру, который в дальнейшем направит на проведение исследования пациент может получить в поликлинике, к которой прикреплен.

Наш аппарат может архивировать снимки и направлять их в специальную медицинскую базу, доступ к которой в итоге имеют все специалисты севастопольского здравоохранения. Поэтому пациент, который проходит лечение и диагностику у себя в поликлинике, всегда может обратиться к врачу за расшифровкой, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача Севастопольского противотуберкулезного диспансера Андрея Вербицкого.

Ежедневно из амбулаторно-поликлинического звена противотуберкулезного диспансера направляется около 20 пациентов, которые проходят процедуру рентгенографии. Сама же пропускная способность аппарата при работе в две смены составляет практически 70 человек. В возможностях аппарата провести исследование практически всего организма при подозрении на заболевание туберкулезом. Узнайте больше: В Севастополе создадут православный молодежный центр «Точка опоры» Только с начала этого года было сделано уже более 500 снимков. Напомним, приобретение оборудования стало доступно благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», который призван обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счет укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров, что способствует достижению целей нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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