В Севастопольском противотуберкулезном диспансере пройдёт День открытых дверей

24 марта в Севастопольском противотуберкулезном диспансере в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом состоится день открытых дверей.

Все желающие смогут пройти бесплатное рентгенографическое исследование (флюорографию) и получить консультацию фтизиатра как взрослого, так и детского.

Пройти обследование можно будет с 9:00 до 15:00.

Предварительная запись и направление не требуются.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Для уточнения информации можно обратиться по следующим номерам телефонов:

регистратура для взрослого населения: +7 (8692) 23-42-72;

регистратура для детского населения: +7 (8692) 23-13-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя