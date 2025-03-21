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В Севастопольском противотуберкулезном диспансере пройдёт День открытых дверей

В Севастопольском противотуберкулезном диспансере пройдёт День открытых дверей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:22 21.03.2025

24 марта в Севастопольском противотуберкулезном диспансере в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом состоится день открытых дверей.

Все желающие смогут пройти бесплатное рентгенографическое исследование (флюорографию) и получить консультацию фтизиатра как взрослого, так и детского.

Пройти обследование можно будет с 9:00 до 15:00.

Предварительная запись и направление не требуются.

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При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Для уточнения информации можно обратиться по следующим номерам телефонов:

  • регистратура для взрослого населения: +7 (8692) 23-42-72;
  • регистратура для детского населения: +7 (8692) 23-13-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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