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В севастопольском противотуберкулезном диспансере тестируют новое оборудование
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском противотуберкулезном диспансере тестируют новое оборудование

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:24 24.12.2021

В декабре в севастопольский противотуберкулезный диспансер поступило новое оборудование. В медучреждении появились ультразвуковой аппарат экспертного класса фирмы MINDRAY, два ламинарных бокса третьего класса биологической защиты, низкотемпературная морозильная камера и два иммерсионных микроскопа с цифровой камерой для визуализации и возможности записи процесса лабораторных исследований в клинической и бактериологической лаборатории.

Ранее аппарата УЗИ у нас не было, это услугу приходилось заказывать в других медицинских учреждениях. Теперь, после получения всех разрешительных документов, она станет доступной в нашем диспансере, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача диспансера Андрея Вербицкого.

Ламинарные боксы представляют собой локальную систему безопасности для врача-бактериолога, работающего с опасными микроорганизмами. Морозильная камера используется для хранения биологических сред. При помощи микроскопа можно проводить исследование образцов биологических жидкостей. Оборудование приобрели за счет средств Москвы с целью дооснащения клинико-диагностической и микробиологической лаборатории.

Дооснащение – это всегда нужно и важно, современное оборудование всегда необходимо. Теперь работать стало комфортнее и безопаснее, — отмечает Андрей Вербицкий.

Напомним, благодаря сотрудничеству с Правительством Москвы и межбюджетному трансферту для стационаров, взрослых и детских поликлиник, лабораторных служб города в 2021 году приобретено почти 6 тысяч единиц оборудования и медицинских изделий.

В севастопольском противотуберкулезном диспансере тестируют новое оборудование

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