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В севастопольском Региональном сосудистом центре провели новую для города операцию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском Региональном сосудистом центре провели новую для города операцию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:15 26.02.2021

В севастопольской городской больнице №1 им. Н.И. Пирогова совершенствуется система оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, внедряются новые высокотехнологичные методы хирургического лечения заболеваний сердца и сосудов. В феврале 2021 года впервые было выполнено рентгенэндоваскулярное эндопротезирование аорты по поводу аневризмы с состоявшимся разрывом и стентирование критически суженых подвздошных артерий. Об этом сообщил руководитель Регионального сосудистого центра Роман Голощапов-Аксёнов.

Лечение хирургических заболеваний аорты и внедрение клинико-организационных алгоритмов профилактики жизненно опасных сердечно-сосудистых осложнений является актуальным вопросом в здравоохранении. Летальность от разрыва аневризмы аорты высокая, может достигать 100%. Главный способ снижения смертности и летальности от разрыва аневризмы аорты — своевременное ее выявление на стационарном и поликлиническом этапе, например, при ультразвуковом и компьютерно-томографическом исследовании и выполнение хирургической изоляции аневризмы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Романа Голощапов-Аксёнова.

Операция прошла успешно, 69-летний пациент уже выписан из больницы. Две недели ранее этому мужчине было выполнено рентгенэндоваскулярное стентирование внутренней сонной артерии по поводу критического сужения. Такие вмешательства проводятся с целью профилактики развития острого ишемического инсульта.

Ранее, в 2020 году, в Региональном сосудистом центре Городской больницы №1 Севастополя внедрили высокотехнологичные операции стентирования сонных артерий для профилактики первичных и повторных ишемических инсультов и гибридные операции на сосудах при критической ишемии нижних конечностей.

Напомним, в Севастополе реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Этот региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения. Одно из главных направлений работы — профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний.  В рамках проекта ведётся работа над совершенствованием лекарственного обеспечения и повышением приверженности к выполнению рекомендаций врача больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, над решением кадрового вопроса в здравоохранении.

В севастопольском Региональном сосудистом центре провели новую для города операцию

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