В Севастопольском регионе газифицируют сёла

В Севастопольском регионе на сегодняшний день газифицированы Любимовка и Инкерман. Продолжаются работы в Байдарской долине, в селах Резервное и Фронтовое.

В Байдарской долине строительство газопровода выполнено на 85%, планируем в ноябре зайти в Ростехнадзор для сдачи объекта. Во Фронтовом также работы выполнены уже на 90%. Динамика хорошая, еженедельно выезжаем и контролируем работу. Продолжаем подключать жилые дома к газу в Андреевке, поступило 60 заявлений, все отрабатываем. Всего работа сейчас ведется с порядка 700 жильцами в Любимовке и Андреевке, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора главы городского хозяйства Евгения Горлова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил Департаменту городского хозяйства индивидуально отрабатывать с жильцами процесс подключения домов к газу:

Продолжайте активную работу с жильцами, по каждой квартире. Делайте обходы домов, чтобы управляющие компании взаимодействовали с жильцами. Смотрите если жильцы одиноко проживающие пенсионеры, ветераны, то подключайте к этой работе социальную защиту. Людям надо помогать.

Кроме того, в связи с началом сезона дождей Губернатор поручил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгению Горлову проверять работу водосточных труб и ливнёвок. Оперативно отрабатывать обращения жителей.