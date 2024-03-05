В севастопольском селе Фронтовое намерены привести в порядок сквер

В Севастополе продолжаются общественные слушания в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом. Так, жители обсудили благоустройство зелёной зоны в селе Фронтовом в районе дома № 2 на улице Юбилейной.

На территории планируется создать спортивную зону, беговые дорожки, установить качели с навесом, скамейки и урны, новое наружное освещение. Проект также предусматривает устройство парапетов, подъёмов, монтаж нового твёрдого плиточного и резинового покрытия, сохранение ландшафта и высадку новых зелёных насаждений, санитарную обрезку деревьев.

В ходе обсуждений жители уточнили, будет ли ограждение сквера от дороги, и предложили сделать забор из зелёных насаждений. Также активисты выступили с просьбой установки скейт-площадки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора учреждения «Парки и скверы» Егора Суслина.

Кроме того, жители попросили заменить направление дорожек и обсудили вид планируемой уличной мебели.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя