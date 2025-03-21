В севастопольском селе Орлиное идет ремонт дорог в рамках нацпроекта

В Севастополе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» идет ремонт дорог. Всего планируется восстановить 63 дороги и один мост. Ремонтные работы идут и в сельской местности. Так, в Орлиновском муниципальном округе планируют отремонтировать 26 дорог.

На одной из них – улице Каштановой – ремонт завершается. Ее протяженность 380 метров, и она ведет к десятку жилых домов.

Как и в прошлом году, дорожники работают с опережением сроков. Мы смогли наладить работу таким образом, что заключаем контракты с подрядными организациями на будущий год в ноябре-декабре. Это позволяет нам выходить на объекты уже с января и ремонтировать дороги раньше срока, который указан в контрактах. К примеру, улицу Каштановая должны были отремонтировать к 20 ноября. Как мы видим, уже сегодня подрядчик укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия и в ближайшее время полностью завершит здесь работы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Максимова.

С начала года уже отремонтировано 25 дорог, на 24 дорогах на сегодняшний день ведутся работы.

Напомним, что реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется до 2030 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя