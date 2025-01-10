В севастопольском селе Орлиное завершили капремонт школы

В Орлином по президентской программе завершен капитальный ремонт корпуса для начальных классов школы №47 имени М.П. Ситко. Обновления корпуса, построенного еще в 1953 году, ждали и дети, и родители, и педагоги.

Капитальный ремонт здания начался в феврале 2024 года. На объекте заменили все инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку; в частности, специалисты облицовывали стены криплатом — это антивандальные панели, они долго прослужат школе. Помимо этого, строители обновили фасад, установили новые двери, окна, сантехнику, системы видеонаблюдения и многое другое. Поскольку мы преследуем принцип комплексного подхода — дополнительно благоустроили прилегающую территорию, в том числе отремонтировали площадку для посадки-высадки учащихся, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Также оснастили кабинеты: закупили мебель, интерактивные панели, ноутбуки, а также модульную мебель в вестибюль, мобильный двухрядный хореографический (балетный) станок, оргтехнику.

Сейчас завершаются последние пусконаладочные работы систем безопасности и уже в понедельник, 13 января, обновленный корпус начальной школы распахнет свои двери для юных севастопольцев. Здесь будут учиться 318 ребят.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя