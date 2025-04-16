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В севастопольском селе Первомайское в рамках нацпроекта прошел День здоровья
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском селе Первомайское в рамках нацпроекта прошел День здоровья

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:04 16.04.2025

В селе Первомайское в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» прошла акция «День здоровья», организованная Городской больницей № 9 на базе фельдшерско-акушерского пункта.

Жители могли проконсультироваться с врачом-терапевтом, гинекологом и специалистом ультразвуковой диагностики. Всем желающим предложили измерение артериального давления, лабораторный анализ крови, прохождение маммографического и флюорографического исследований.

На данный момент к нам пришло на диспансеризацию уже более 25 человек. Благодаря таким мероприятиям у жителей отдавленных районов есть возможность пройти анкетирование, сдать анализ крови, пройти маммографию и флюорографию, консультацию гинеколога и терапевта. На самом деле, если сравнивать с предыдущими годами, сейчас люди приходят гораздо охотней на диспансеризацию, жителям нравятся наши выездные дни здоровья, слышим много благодарностей, что не перестает радовать, значить все не зря, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующую терапевтическим отделением Милану Гутиеву. 

Регулярные Дни здоровья помогают обеспечить доступ к качественной медицинской помощи жителям удаленных населенных пунктов, делая заботу о здоровье доступной и удобной.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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