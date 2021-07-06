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В севастопольском селе Терновка строят пожарное депо

В севастопольском селе Терновка строят пожарное депо

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:18 06.07.2021

В селе Терновка под Севастополем продолжается строительство нового пожарного депо на 2 пожарных выезда. Готовность объекта – более 30%.

Окончание работ на объекте и ввод в эксплуатацию запланированы в декабре текущего года. Здание пожарного депо двухэтажное и состоит из двух зон: административно-бытовая и зона хранения автомобилей с постом технического обслуживания с осмотровой канавой для ремонта и осмотра техники. Территория также разделена на две зоны: производственную и учебно-спортивную, – цитирует пресс-служба директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Планировка территории предполагает максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, площадь дополнительного озеленения составит  5 152 кв. метров.

Сейчас на объекте завершаются монолитные работы каркаса здания, ведётся устройство инженерных сетей, проводится армирование фундамента под противопожарные емкости, кладка стен и перегородок здания, —  говорит представитель подрядчика Виталий Спирин.

Работы в селе Терновка выполняет подрядная организация ООО «Крым Инерт Техника». Цена контракта – 125,6 млн рублей.

В севастопольском селе Терновка строят пожарное депо В севастопольском селе Терновка строят пожарное депо В севастопольском селе Терновка строят пожарное депо

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском селе Терновка строят пожарное депо

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