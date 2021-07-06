В севастопольском селе Терновка строят пожарное депо

В селе Терновка под Севастополем продолжается строительство нового пожарного депо на 2 пожарных выезда. Готовность объекта – более 30%.

Окончание работ на объекте и ввод в эксплуатацию запланированы в декабре текущего года. Здание пожарного депо двухэтажное и состоит из двух зон: административно-бытовая и зона хранения автомобилей с постом технического обслуживания с осмотровой канавой для ремонта и осмотра техники. Территория также разделена на две зоны: производственную и учебно-спортивную, – цитирует пресс-служба директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.