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В севастопольском сквере установили оригинальные кустарниковые скульптуры - топиарии
Фото: Вести-Севастополь

В севастопольском сквере установили оригинальные кустарниковые скульптуры — топиарии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:03 04.01.2022

Оригинальные кустарниковые скульптуры (топиарии) установили в севастопольском сквере на улице Паршина. Общественное пространство теперь украшают фигуры животных, а по центральной аллее словно прогуливается семья в костюмах XX века. Об этом сообщает «Вести-Севастополь».

Все архитектурные формы выполнены из искусственного газона. Сквер благоустроили в минувшем году. Подрядчики смонтировали освещение, установили скамейки, высадили новые деревья и кустарники.

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Однако у местных жителей остались замечания к подрядчику: местами демонтирована брусчатка, бетонные опоры скамеек и навесов никак не задекорированы. Старые, ободранные скамейки рядом с остановкой общественного транспорта не демонтированы, а сам павильон так и остался незастекленным.

 

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