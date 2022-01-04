В севастопольском сквере установили оригинальные кустарниковые скульптуры — топиарии

Оригинальные кустарниковые скульптуры (топиарии) установили в севастопольском сквере на улице Паршина. Общественное пространство теперь украшают фигуры животных, а по центральной аллее словно прогуливается семья в костюмах XX века. Об этом сообщает «Вести-Севастополь» .

Все архитектурные формы выполнены из искусственного газона. Сквер благоустроили в минувшем году. Подрядчики смонтировали освещение, установили скамейки, высадили новые деревья и кустарники.

Однако у местных жителей остались замечания к подрядчику: местами демонтирована брусчатка, бетонные опоры скамеек и навесов никак не задекорированы. Старые, ободранные скамейки рядом с остановкой общественного транспорта не демонтированы, а сам павильон так и остался незастекленным.

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