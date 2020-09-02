В севастопольском СТ «Берег» на пожаре погиб мужчина

2 сентября в 15:59 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение: в Балаклавском районе на территории садоводческого товарищества «Берег» в недостроенном частном доме — пожар.

По указанному адресу сразу же выдвинулись силы МЧС: два отделения 6-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. По прибытии было установлено: в доме на площади 50 квадратных метров горят строительные материалы, имеется два очага горения. Огнеборцы незамедлительно сформировали газодымозащитное звено и проникли внутрь. К сожалению, в одном из помещений был обнаружен погибший мужчина. В кратчайшие сроки была выполнена локализация огня и остановлено открытое горение. Полная ликвидация последствий происшествия произведена в 17:04, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

На месте работает следственно-оперативная группа, в которую вошли представители надзорного органа севастопольского чрезвычайного ведомства. Личность погибшего устанавливается. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

Также в работах участвовали сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Всего в было задействовано 19 человек и 7 единиц техники. От МЧС России – 12 человек и 4 единицы техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе