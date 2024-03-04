В севастопольском Технопарке «ИТ Крым» обсудили развитие нейронных сетей

В Технопарке «ИТ Крым» состоялся бесплатный митап разработчиков объединения «Black Sea Coders», посвященный теме трендовых летучек – Stand-up встреч и современных нейронных сетей.

Сергей Мазур, Senior delivery manager, Hand of Engagement «Крым Диджитал груп» (резидент Технопарка) рассказал об опыте проведения stand-up встреч. Эксперт рассказал слушателям о необходимости таких встреч, о темах для обсуждения и о том, как современный формат планерок способствует повышению эффективности работы сотрудников.

Основатель сообщества «Black Sea Coders» Евгений Масленков рассказал аудитории о нейронных сетях и распознавании образов. В рамках митапа собравшиеся обсудили однослойную нейронную сеть с множественным входом и одним выходом, а также узнали об обучении нейронных сетей методом градиентного спуска.

Как отметил генеральный директор Технопарка «ИТ Крым» Дмитрий Зеленский:

Сотрудничество “ИТ Крым” и сообщества разработчиков “Black Sea Coders” длится не первый год и это не случайно – в Технопарке наибольшая в Севастополе концентрация специалистов разных отраслей ИТ-сферы. Каждый митап уникален: это и технические лекции, и ламповые вечера, собирающие людей с общими интересами, презентации кастомной техники или облачных разработок, разбор эффективных методов работы в команде и с командой, и многое другое. Одной и важнейших задач Технопарка является создание и развитие в Севастополе ИТ-комьюнити, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы предложить не только резидентам русской кремниевой долины, но и всем желающим актуальную насыщенную ИТ-повестку, а посещать наши мероприятия можно совершенно бесплатно.

Анонсы мероприятий публикуются в социальных сетях Технопарка «ИТ Крым», там же размещаются ссылки на регистрации и контактные данные организаторов. Обратиться со своей идеей или заявиться в качестве спикера может любой желающий, обладающий желанием поделиться своими знаниями со слушателями.

источник: пресс-центр Технопарка «ИТ Крым»