Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В севастопольском Терновском лесничестве начали готовить деревья к обрезке
Новости Республики
В севастопольском Терновском лесничестве начали готовить деревья к обрезке
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском Терновском лесничестве начали готовить деревья к обрезке

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:59 09.02.2026

В Терновском лесничестве сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий  приступили к первичному учету деревьев, нижние ветви которых необходимо обрезать.

Эти мероприятия входят в комплекс мер по охране лесов города и направлены на снижение риска возникновения и распространения природных пожаров. Главная цель работ — поднятие крон деревьев, что препятствует переходу огня из низового слоя в верховой, тем самым значительно затрудняя развитие крупного лесного пожара.

Узнайте больше:  Инфраструктура Севастополя: в Казачьей бухте приступили ко второму этапу строительства тротуаров

Работы продлятся до конца апреля 2026 года. Это позволит своевременно обеспечить пожаробезопасность лесных массивов Севастополя перед началом весенне-летнего пожароопасного периода.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.