В севастопольском Терновском лесничестве начали готовить деревья к обрезке

В Терновском лесничестве сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий приступили к первичному учету деревьев, нижние ветви которых необходимо обрезать.

Эти мероприятия входят в комплекс мер по охране лесов города и направлены на снижение риска возникновения и распространения природных пожаров. Главная цель работ — поднятие крон деревьев, что препятствует переходу огня из низового слоя в верховой, тем самым значительно затрудняя развитие крупного лесного пожара.

Работы продлятся до конца апреля 2026 года. Это позволит своевременно обеспечить пожаробезопасность лесных массивов Севастополя перед началом весенне-летнего пожароопасного периода.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя