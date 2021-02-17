В севастопольском транспорте — масочный режим. И полиция говорит — пассажиры его соблюдают

То, что пассажиры общественного транспорта в Севастополе соблюдают масочный режим, подтверждают итоги проверок, которые еженедельно проводятся сотрудниками Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Департамента общественной безопасности и полиции.

Случаи несоблюдения масочного режима в транспорте с каждым днем уменьшаются. Люди сознательно подходят к ситуации, заботятся о своём здоровье и здоровье окружающих. В целом и сами перевозчики следят за соблюдением правил. В единичных случаях, если человек в транспорте отказывается надеть маску, водитель останавливает автобус и просит гражданина покинуть транспортное средство. Проводится беседа или составляется протокол о нарушении. Рейды, которые мы проводим оказывают положительное влияние на соблюдение масочного режима, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владислава Минина.

За январь текущего года сотрудниками Департамента совместно с полицией проведено 11 проверок. С сегодняшнего дня в соответствии с указом Губернатора сотрудники Департамента транспорта теперь наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, за несоблюдение масочного режима в транспорте для граждан предусматривается штраф от одной тысячи рублей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя