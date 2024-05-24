В севастопольском центре «Мой бизнес» завершилась обучающая программа для предпринимателей

Двухдневный интенсив для предпринимателей-руководителей состоял из следующих блоков:
- управление и управленческий цикл;
- формирование лидерских качеств руководителя;
- мотивация и методы стимулирования;
- вовлечённость сотрудников в рабочей процесс.
Секрет успешного руководителя — постоянное обучение, умение объединять людей в команду и эффективно управлять бизнес-процессами. Обучающие программы — ключ к достижению таких целей», — отметила директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.
Интенсивную обучающую программу прошёл 21 предприниматель-руководитель. По окончании курсов участники получили сертификаты в торжественной обстановке. Это одна из ключевых активностей в преддверии Дня российского предпринимательства.
Инвестирование в себя — ключевой элемент для успешного руководителя. Непрерывное обучение, приобретение знаний и навыков помогают сформировать сильную и эффективную команду, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя подразделения Промсвязьбанка в Севастополе Арсена Тананяна.
Участники отметили высокую организационную способность спикера создавать эффективную команду, а также интересную и нестандартную подачу материала и внедрение полученных знаний на практике.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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