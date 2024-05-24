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В севастопольском центре «Мой бизнес» завершилась обучающая программа для предпринимателей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском центре «Мой бизнес» завершилась обучающая программа для предпринимателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:48 24.05.2024

В центре «Мой бизнес» завершилась обучающая программа «Что делать, если ты руководитель?» для предпринимателей. Мероприятие организовано совместно с севастопольским филиалом Промсвязьбанка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Двухдневный интенсив для предпринимателей-руководителей состоял из следующих блоков:

  • управление и управленческий цикл;
  • формирование лидерских качеств руководителя;
  • мотивация и методы стимулирования;
  • вовлечённость сотрудников в рабочей процесс.

Секрет успешного руководителя — постоянное обучение, умение объединять людей в команду и эффективно управлять бизнес-процессами. Обучающие программы — ключ к достижению таких целей», — отметила директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

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Интенсивную обучающую программу прошёл 21 предприниматель-руководитель. По окончании курсов участники получили сертификаты в торжественной обстановке. Это одна из ключевых активностей в преддверии Дня российского предпринимательства.

Инвестирование в себя — ключевой элемент для успешного руководителя. Непрерывное обучение, приобретение знаний и навыков помогают сформировать сильную и эффективную команду, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя подразделения Промсвязьбанка в Севастополе Арсена Тананяна.

Участники отметили высокую организационную способность спикера создавать эффективную команду, а также интересную и нестандартную подачу материала и внедрение полученных знаний на практике.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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