В севастопольском центре «Мой бизнес» завершилась обучающая программа для предпринимателей

В центре «Мой бизнес» завершилась обучающая программа «Что делать, если ты руководитель?» для предпринимателей. Мероприятие организовано совместно с севастопольским филиалом Промсвязьбанка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В центре «Мой бизнес» завершилась обучающая программа «Что делать, если ты руководитель?» для предпринимателей. Мероприятие организовано совместно с севастопольским филиалом Промсвязьбанка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Двухдневный интенсив для предпринимателей-руководителей состоял из следующих блоков:

управление и управленческий цикл;

формирование лидерских качеств руководителя;

мотивация и методы стимулирования;

вовлечённость сотрудников в рабочей процесс.

Секрет успешного руководителя — постоянное обучение, умение объединять людей в команду и эффективно управлять бизнес-процессами. Обучающие программы — ключ к достижению таких целей», — отметила директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

Интенсивную обучающую программу прошёл 21 предприниматель-руководитель. По окончании курсов участники получили сертификаты в торжественной обстановке. Это одна из ключевых активностей в преддверии Дня российского предпринимательства.

Инвестирование в себя — ключевой элемент для успешного руководителя. Непрерывное обучение, приобретение знаний и навыков помогают сформировать сильную и эффективную команду, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя подразделения Промсвязьбанка в Севастополе Арсена Тананяна.

Участники отметили высокую организационную способность спикера создавать эффективную команду, а также интересную и нестандартную подачу материала и внедрение полученных знаний на практике.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

