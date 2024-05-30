В севастопольском центре «Мой бизнес» завершился тренинг «Азбука предпринимателя»

Тренинг «Азбука предпринимателя» завершился в севастопольском центре «Мой бизнес». Обучающая программа была ориентирована на тех, кто хочет найти свою идею для бизнеса, научиться тестировать бизнес-идеи на выбранной целевой аудитории, открыть своё дело или реализовать новый проект.