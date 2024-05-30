В севастопольском центре «Мой бизнес» завершился тренинг «Азбука предпринимателя»

Тренинг «Азбука предпринимателя» завершился в севастопольском центре «Мой бизнес». Обучающая программа была ориентирована на тех, кто хочет найти свою идею для бизнеса, научиться тестировать бизнес-идеи на выбранной целевой аудитории, открыть своё дело или реализовать новый проект.
Спикером выступила сертифицированный тренер Корпорации МСП Елена Лещишина-Биган.
Тренинг предназначен для желающих создать свой бизнес. В процессе обучения участники сформировали портрет клиента, проанализировали конкурентов, составили ценностное предложение. Полученные знания помогут начинающим предпринимателям Севастополя в реализации бизнес-идей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.
По окончании обучения 22 участника в торжественной обстановке получили сертификаты о прохождении обучения.
Тренинг «Азбука предпринимателя» разработан АО «Корпорация МСП».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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