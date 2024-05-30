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В севастопольском центре «Мой бизнес» завершился тренинг «Азбука предпринимателя»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском центре «Мой бизнес» завершился тренинг «Азбука предпринимателя»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:04 30.05.2024

Тренинг «Азбука предпринимателя» завершился в севастопольском центре «Мой бизнес». Обучающая программа была ориентирована на тех, кто хочет найти свою идею для бизнеса, научиться тестировать бизнес-идеи на выбранной целевой аудитории, открыть своё дело или реализовать новый проект.

Спикером выступила сертифицированный тренер Корпорации МСП Елена Лещишина-Биган.

Тренинг предназначен для желающих создать свой бизнес. В процессе обучения участники сформировали портрет клиента, проанализировали конкурентов, составили ценностное предложение. Полученные знания помогут начинающим предпринимателям Севастополя в реализации бизнес-идей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову. 

По окончании обучения 22 участника в торжественной обстановке получили сертификаты о прохождении обучения.

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Тренинг «Азбука предпринимателя» разработан АО «Корпорация МСП».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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