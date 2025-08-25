В севастопольском заказнике «Байдарский» снесут самовольные постройки

Севастопольский городской суд поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости ликвидировать самовольные постройки на особо охраняемой природной территории. Как сообщалось ранее, природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя» проверила законность использования земель государственного природного заказника регионального значения «Байдарский».
Установлено, что в границах рекреационной зоны заказника юридическое лицо в нарушение режима охраны особо охраняемой природной территории разместило комплекс из 23-х строений для оказания рекреационных услуг. На нескольких земельных участках коммерческая организация самовольно обустроила беседки для пикников, сборные деревянные строения, являющиеся «домиками» для круглосуточного отдыха, и деревянный помост. По результатам проверки природоохранная прокуратура направила в Балаклавский районный суд г. Севастополя исковое заявление о возложении на юридическое лицо обязанности исключить незаконное ведение рекреационной деятельности и освободить земельные участки путем демонтажа самовольных построек, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Иск прокурора удовлетворен.
Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако Севастопольский городской суд не согласился с его доводами. Апелляционная жалоба организации отклонена, решение суда по иску прокурора оставлено без изменений и вступило в законную силу.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
