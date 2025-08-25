Прямо сейчас:
В севастопольском заказнике "Байдарский" снесут самовольные постройки
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В севастопольском заказнике «Байдарский» снесут самовольные постройки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 25.08.2025

Севастопольский городской суд поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости ликвидировать самовольные постройки на особо охраняемой природной территории. Как сообщалось ранее, природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя» проверила законность использования земель государственного природного заказника регионального значения «Байдарский».

Установлено, что в границах рекреационной зоны заказника юридическое лицо в нарушение режима охраны особо охраняемой природной территории разместило комплекс из 23-х строений для оказания рекреационных услуг. На нескольких земельных участках коммерческая организация самовольно обустроила беседки для пикников, сборные деревянные строения, являющиеся «домиками» для круглосуточного отдыха, и деревянный помост. По результатам проверки природоохранная прокуратура направила в Балаклавский районный суд г. Севастополя исковое заявление о возложении на юридическое лицо обязанности исключить незаконное ведение рекреационной деятельности и освободить земельные участки путем демонтажа самовольных построек, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Иск прокурора удовлетворен.

На поддержку отрасли виноградарства и виноделия в Республике Крым выделено 839,5 млн рублей

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако Севастопольский городской суд не согласился с его доводами. Апелляционная жалоба организации отклонена, решение суда по иску прокурора оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

Просмотры: 2 113

