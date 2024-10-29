В севастопольском Законодательном Собрании Севастополя выбрали зампредседателей постоянных комитетов и комиссии

Сегодня на пленарном заседании Заксобрания Севастополя 3 созыва депутаты выбрали заместителей председателей постоянных комитетов и комиссии.
По итогам открытого голосования ими стали:
- Комиссия по бюджету – Василий Зубенко;
- Комитет по законодательству и поддержке участников специальной военной операции –Наталья Кирюхина;
- Комитет по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике – Елизавета Цокур;
- Комитет по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи – Андрей Коситченков;
- Комитет по градостроительству – Вячеслав Камзолов;
- Комитет по экономике и инвестициям – Максим Виноградов;
- Комитет по городской инфраструктуре – Алексей Жучков.
За все кандидатуры депутаты проголосовали единогласно.
Кроме того, сегодня депутаты внесли изменения в персональный состав комиссии по бюджету и определили новый состав комиссии по наградам.
Так, состав персональной комиссии по бюджету выглядит следующим образом:
- Вячеслав Аксенов;
- Василий Зубенко;
- Максим Виноградов;
- Сергей Колбин;
- Александр Кулагин;
- Роман Кулаков;
- Константин Пирогов;
- Павел Харламов;
- Алексей Ярусов.
В состав комиссии по наградам вошли следующие депутаты:
- Владимир Немцев;
- Василий Зубенко;
- Василий Пархоменко;
- Инна Гончарова;
- Вячеслав Камзолов;
- Наталья Крисюк;
- Александр Кулагин;
- Алексей Ярусов.
Также сегодня были внесены изменения в состав постоянного комитета Законодательного Собрания по городской инфраструктуре – в него вошел депутат Алексей Жучков. Состав комитета теперь выглядит следующим образом:
- Павел Харламов;
- Алексей Жучков;
- Вячеслав Камзолов;
- Константин Пирогов;
- Алексей Ярусов.
На сегодняшнем пленарном заседании присягу принял Александр Брыжак — теперь в составе депутатского корпуса снова 24 депутата.
Напомним, что на прошлом пленарном заседании Лариса Мельник сложила свои полномочия депутата в связи с избранием сенатором Российской Федерации от Законодательного Собрания города Севастополя.
Кроме того, сегодня была утверждена кандидатура Дениса Кондратьева в состав Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ. Он будет представлять молодежь нашего города в Молодежном Парламенте при Государственной Думе как самый молодой депутат Законодательного собрания Севастополя 3 созыва.
Традиционно на пленарном заседании состоялось назначение мирового судьи.
На должность мирового судьи судебного участка №6 Гагаринского судебного района города Севастополя назначена Виктория Рудакова.
Отметим, что следующее пленарное заседание будет посвящено главному финансовому закону Севастополя, над которым сейчас идет активная работа.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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