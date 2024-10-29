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В севастопольском Законодательном Собрании Севастополя выбрали зампредседателей постоянных комитетов и комиссии
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском Законодательном Собрании Севастополя выбрали зампредседателей постоянных комитетов и комиссии

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:46 29.10.2024

Сегодня на пленарном заседании Заксобрания Севастополя 3 созыва депутаты выбрали заместителей председателей постоянных комитетов и комиссии.

По итогам открытого голосования ими стали:

  • Комиссия по бюджету – Василий Зубенко;
  • Комитет по законодательству и поддержке участников специальной военной операции –Наталья Кирюхина;
  • Комитет по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике – Елизавета Цокур;
  • Комитет по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи – Андрей Коситченков;
  • Комитет по градостроительству – Вячеслав Камзолов;
  • Комитет по экономике и инвестициям – Максим Виноградов;
  • Комитет по городской инфраструктуре – Алексей Жучков.

За все кандидатуры депутаты проголосовали единогласно.

Кроме того, сегодня депутаты внесли изменения в персональный состав комиссии по бюджету и определили новый состав комиссии по наградам.

Так, состав персональной комиссии по бюджету выглядит следующим образом:

  • Вячеслав Аксенов;
  • Василий Зубенко;
  • Максим Виноградов;
  • Сергей Колбин;
  • Александр Кулагин;
  • Роман Кулаков;
  • Константин Пирогов;
  • Павел Харламов;
  • Алексей Ярусов.

В состав комиссии по наградам вошли следующие депутаты:

  • Владимир Немцев;
  • Василий Зубенко;
  • Василий Пархоменко;
  • Инна Гончарова;
  • Вячеслав Камзолов;
  • Наталья Крисюк;
  • Александр Кулагин;
  • Алексей Ярусов.

Также сегодня были внесены изменения в состав постоянного комитета Законодательного Собрания по городской инфраструктуре – в него вошел депутат Алексей Жучков. Состав комитета теперь выглядит следующим образом:

  • Павел Харламов;
  • Алексей Жучков;
  • Вячеслав Камзолов;
  • Константин Пирогов;
  • Алексей Ярусов.
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На сегодняшнем пленарном заседании присягу принял Александр Брыжак — теперь в составе депутатского корпуса снова 24 депутата.

Напомним, что на прошлом пленарном заседании Лариса Мельник сложила свои полномочия депутата в связи с избранием сенатором Российской Федерации от Законодательного Собрания города Севастополя.

Кроме того, сегодня была утверждена кандидатура Дениса Кондратьева в состав Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ. Он будет представлять молодежь нашего города в Молодежном Парламенте при Государственной Думе как самый молодой депутат Законодательного собрания Севастополя 3 созыва.

Традиционно на пленарном заседании состоялось назначение мирового судьи.

На должность мирового судьи судебного участка №6 Гагаринского судебного района города Севастополя назначена Виктория Рудакова.

Отметим, что следующее пленарное заседание будет посвящено главному финансовому закону Севастополя, над которым сейчас идет активная работа.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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