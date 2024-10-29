В севастопольском Законодательном Собрании Севастополя выбрали зампредседателей постоянных комитетов и комиссии

Сегодня на пленарном заседании Заксобрания Севастополя 3 созыва депутаты выбрали заместителей председателей постоянных комитетов и комиссии.

По итогам открытого голосования ими стали:

Комиссия по бюджету – Василий Зубенко;

Комитет по законодательству и поддержке участников специальной военной операции –Наталья Кирюхина;

Комитет по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике – Елизавета Цокур;

Комитет по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи – Андрей Коситченков;

Комитет по градостроительству – Вячеслав Камзолов;

Комитет по экономике и инвестициям – Максим Виноградов;

Комитет по городской инфраструктуре – Алексей Жучков.

За все кандидатуры депутаты проголосовали единогласно.

Кроме того, сегодня депутаты внесли изменения в персональный состав комиссии по бюджету и определили новый состав комиссии по наградам.

Так, состав персональной комиссии по бюджету выглядит следующим образом:

Вячеслав Аксенов;

Василий Зубенко;

Максим Виноградов;

Сергей Колбин;

Александр Кулагин;

Роман Кулаков;

Константин Пирогов;

Павел Харламов;

Алексей Ярусов.

В состав комиссии по наградам вошли следующие депутаты:

Владимир Немцев;

Василий Зубенко;

Василий Пархоменко;

Инна Гончарова;

Вячеслав Камзолов;

Наталья Крисюк;

Александр Кулагин;

Алексей Ярусов.

Также сегодня были внесены изменения в состав постоянного комитета Законодательного Собрания по городской инфраструктуре – в него вошел депутат Алексей Жучков. Состав комитета теперь выглядит следующим образом:

Павел Харламов;

Алексей Жучков;

Вячеслав Камзолов;

Константин Пирогов;

Алексей Ярусов.

На сегодняшнем пленарном заседании присягу принял Александр Брыжак — теперь в составе депутатского корпуса снова 24 депутата.

Напомним, что на прошлом пленарном заседании Лариса Мельник сложила свои полномочия депутата в связи с избранием сенатором Российской Федерации от Законодательного Собрания города Севастополя.

Кроме того, сегодня была утверждена кандидатура Дениса Кондратьева в состав Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ. Он будет представлять молодежь нашего города в Молодежном Парламенте при Государственной Думе как самый молодой депутат Законодательного собрания Севастополя 3 созыва.

Традиционно на пленарном заседании состоялось назначение мирового судьи.

На должность мирового судьи судебного участка №6 Гагаринского судебного района города Севастополя назначена Виктория Рудакова.

Отметим, что следующее пленарное заседание будет посвящено главному финансовому закону Севастополя, над которым сейчас идет активная работа.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя