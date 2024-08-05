Губернатор Севастополя дал ряд поручений по обращениям горожан

На аппаратном совещании в Правительстве Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили работу по обращениям севастопольцев, которые зафиксировал Центр управления регионом.

Одними из наиболее часто поступающих вопросов на этой неделе стали жалобы на несвоевременную обрезку деревьев и покос цветущей амброзии. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов отметил, что проведет работу по всем обращениям.

Большой резонанс в социальных сетях вызвал вопрос, связанный с якобы массовым увольнением медицинского персонала из инфекционной больницы. Вы прокомментировали уже сложившуюся ситуацию, но необходимо встретиться с коллективом, разобраться и мне отдельно доложить, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Заместитель губернатора Александр Кулагин доложил, что реакция на появившиеся в сети сообщения была незамедлительна.

С самого утра я был в кабинете у главного врача. Сейчас в городе стабильная эпидемиологическая обстановка, поэтому нагрузка на медперсонал резко снизилась — особенно явно это в последнее время коснулось отделения реанимации, где сейчас идёт реструктуризация штата. По вашему поручению сегодня встречусь с коллективом, — отмечает Александр Кулагин.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что реаниматологи в Севастополе на вес золота, и в целом — нельзя допустить потери кадров.

Если в инфекционной больнице сейчас нет такой востребованности в специалистах, нужно посмотреть и перераспределить специалистов в другие больницы. Терять специалистов, из-за того, что сократилась нагрузка на инфекционку нельзя. Поэтому необходимо встретиться с врачами и индивидуально поговорить с теми специалистами, у которых есть вопросы. Нужно предложить иные места для трудоустройства в медицинских учреждениях, где они будут получать соответствующую заработную плату, — заявил Михаил Развожаев.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме можно в социальных сетях Правительства Севастополя и в официальном телеграм-канале: