В севастопольском здании кенасы хотят открыть Дом дружбы народов

Такими своими планами с «Севастопольской газетой» поделился председатель севастопольского караимского общества «Фидан», председатель Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя (АНКОС) Евгений Баккал.
Тема современного использования здания кенасы на Большой Морской, 11 стала вновь обсуждаемой после недавнего открытия в Севастополе Школы бокса на улице Вакуленчука. Таким образом, используемое до этого боксерами здание освобождается и может быть возвращено законным владельцам.
Так считает губернатор города Михаил Развожаев, полагающий, что передача культового здания караимам могло бы стать проявлением исторической справедливости. Однако реальное положение вещей приводит к пониманию, что одни только караимы не смогут содержать здание, тем более, что сегодня их в городе около 60 человек.
Губернатор предположил, что в историческом здании на Большой Морской можно было бы разместить музей истории караимского народа, а еще Общественную палату Севастополя и Совет по делам национальностей. Глава города также считает, что в этих помещения можно было бы проводить различные научные конференции и лекции общества «Знание». Однако есть и другое мнение.
Новый дом для АНКОС
Идея Евгения Баккала несколько иная:
Мы настроены на то, чтобы это здание работало для всех, с обязательным выделением места для караимского общества. Но наша главная идея – создать в бывшей кенасе Дом дружбы народов.
Он также пояснил, что вопрос начали обсуждать уже давно, а примерно год назад беседа на эту тему состоялась с губернатором Севастополя.
Сейчас мы хотим поднять этот вопрос в очередной раз, на высоком общественном уровне.
По его мнению, было бы правильно создать Дом дружбы народов для всех национально-культурных обществ города. Тем более, что АНКОС сейчас ютится в совсем небольшом помещении в многоквартирном жилом доме.
Это здание могло бы работать для всех, – убежден Евгений Баккал.
Разрушено и восстановлено
Здание кенасы на Большой Морской было построено в 1908 году по проекту городского архитектора А.М.Вейзена. По свидетельству очевидцев, оно было «весьма изящной архитектуры в стиле ренессанс» и рассчитано на 400 человек. Здание обошлось караимскому обществу в 70 тысяч рублей, что по тем временам было огромной суммой
Во время Великой Отечественной войны здание было сильно разрушено авиабомбами и снарядами. Однако конструктивные элементы сохранились: фундамент, цоколь, три стены (кроме южной). В 1953 году по проекту севастопольского архитектора Александра Бобкова здание было восстановлено. Правда, во время восстановления его разделили на два этажа и перенесли главный вход с северного фасада на южный.
В 1960 году в бывшей кенасе разместилось детское спортивное общество «Спартак», со временем здание было связано исключительно с боксом.
источник: «Севастопольская газета»
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