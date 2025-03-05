В севастопольском здании кенасы хотят открыть Дом дружбы народов

Новый дом для АНКОС

Идея Евгения Баккала несколько иная:

Мы настроены на то, чтобы это здание работало для всех, с обязательным выделением места для караимского общества. Но наша главная идея – создать в бывшей кенасе Дом дружбы народов.

Он также пояснил, что вопрос начали обсуждать уже давно, а примерно год назад беседа на эту тему состоялась с губернатором Севастополя.

Сейчас мы хотим поднять этот вопрос в очередной раз, на высоком общественном уровне.

По его мнению, было бы правильно создать Дом дружбы народов для всех национально-культурных обществ города. Тем более, что АНКОС сейчас ютится в совсем небольшом помещении в многоквартирном жилом доме.

Это здание могло бы работать для всех, – убежден Евгений Баккал.

Разрушено и восстановлено

Здание кенасы на Большой Морской было построено в 1908 году по проекту городского архитектора А.М.Вейзена. По свидетельству очевидцев, оно было «весьма изящной архитектуры в стиле ренессанс» и рассчитано на 400 человек. Здание обошлось караимскому обществу в 70 тысяч рублей, что по тем временам было огромной суммой

Во время Великой Отечественной войны здание было сильно разрушено авиабомбами и снарядами. Однако конструктивные элементы сохранились: фундамент, цоколь, три стены (кроме южной). В 1953 году по проекту севастопольского архитектора Александра Бобкова здание было восстановлено. Правда, во время восстановления его разделили на два этажа и перенесли главный вход с северного фасада на южный.

В 1960 году в бывшей кенасе разместилось детское спортивное общество «Спартак», со временем здание было связано исключительно с боксом.

источник: «Севастопольская газета»