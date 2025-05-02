В Севастопольской детской школе искусств идёт приёмная кампания

В официальном сообществе Правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» состоялся прямой эфир с участием директора Севастопольской детской школы искусств Марией Костевич. В ходе трансляции обсудили приёмную кампанию, способы подачи заявлений и необходимый перечень документов.

Приёмная кампания стартовала с 21 апреля, но документы мы начнём принимать с 5 по 27 мая. Две недели даётся для того, чтобы родители внимательно изучили наш сайт дшисев.рф, посмотрели все программы, правила приёма и критерии оценивания. Все программы школы делятся на предпрофессиональные, общеразвивающие и на курсы и факультативы. Поэтому нужно ещё определиться с видом обучения, — отметила директор школы Мария Костевич.

25 и 27 апреля в детской школе искусств состоялись Дни открытых дверей в рамках приёмной кампании, их посетили более 300 родителей. Преподаватели школы подготовили презентации по своим направлениям. Дети и родители смогли получить подробную информацию непосредственно от ведущих педагогов, проконсультироваться по вопросам выбора направления.

Школа искусств – фактически вторая школа для ребёнка по уровню нагрузки: это набор предметов, расписание, электронный дневник. По итогам обучения выдаётся свидетельство об окончании установленного образца, он даёт дополнительные льготы при творческих испытаниях в ВУЗы в сфере искусства. Таких направлений по предпрофессиональной подготовке у нас 5: «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн», «Архитектура», «Искусство театра» и «Хореография», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марию Костевич.

В 2025-2026 году школа готова принять 537 детей. Следует отметить, что на направление «Искусство театра» набор детей проходит один раз в два года. В этом году как раз идёт набор на это направление.

Документы можно подать следующими способами:

1) при личном обращении в Севастопольскую детскую школу искусств;

2) через ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе»;

3) через Единый портал государственных услуг города Севастополя. Отметим, заявителем может быть только законный представитель ребёнка.

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться по телефонам: +7 (8692) 41-74-20, +7 (8692) 41-74-21 или по электронной почте info@dshisev.ru

источник: пресс-служба Правительства Севастополя