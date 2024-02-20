В севастопольской гимназии открыли Парту Героя

Парту Героя в память о младшем сержанте Валерии Стадниченко, отдавшем жизнь за Родину во время специальной военной операции, открыли в севастопольской гимназии № 8. Память Героя пришли почтить его близкие, сослуживцы, первая учительница, директор, педагоги и учащиеся школы. Валерий Стадниченко служил в десантно-штурмовой роте, сражался за освобождение завода Ильича в Мариуполе, участвовал в строительстве оборонительных сооружений в Херсонской области. Погиб в районе Крынок, эвакуируя боевых товарищей. Награждён медалями и посмертно орденом Мужества.

Добрый, открытый, мужественный и всегда готовый прийти на помощь – таким он навсегда останется в памяти близких и родных людей.

Наш сын всегда говорил очень простые слова, и эти слова проникли нам в душу. Он говорил о том, почему нужно вставать и идти в бой против этого зла. Потому что, если мы не остановим его там, оно придёт в наши дома, в наш город. Валера очень любил свой город, белокаменный город у моря, обожал море и считал Севастополь своей малой Родиной. Он здесь родился и всегда этим гордился. Он дважды был ранен и незамедлительно, как только позволяло ему здоровье, возвращался обратно. Он говорил: «Там мои товарищи, мои боевые друзья, я не могу оставаться в стороне», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя маму Героя Юлию Викторовну.

Обращаясь к собравшимся, она пожелала всем наполнять свою жизнь добротой и любовью:

Длина жизни нам дана свыше, а полнота зависит от нас с вами.

Родная школа Героя хранит воспоминания о своём выпускнике и с гордостью рассказывает ребятам о его подвиге.

Мы знали Валеру ещё до того, как он стал нашим учеником. Здесь работали его родители, Валера очень часто бывал в школе и всегда говорил, что хочет поскорее пойти в первый класс. Это был удивительный человек, потому что он был неравнодушен ко всему, что происходило вокруг. Я хочу привести только один пример: во время учёбы в университете, проходя как-то мимо гимназии, он увидел, что дети работают на субботнике. Ничего не говоря, он зашёл, взял лопату и начал работать вместе со всеми. Таким он был во всех делах, – рассказала директор гимназии № 8 имени Н. Т. Хрусталёва Ирина Тихоненко.

Почётное право сесть за Парту Героя и узнать о подвиге младшего сержанта Валерия Стадниченко первыми получат лучшие ученики гимназии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя