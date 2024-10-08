В севастопольской горбольнице №5 прошёл Всероссийский день беременных

В России праздник, посвященный одному из самых счастливых и трогательных моментов в жизни женщины, появился в 2022 году и отмечается теперь дважды – 7 апреля и 7 октября. Севастополь впервые поддержал инициативу в прошлом году и теперь для Центра охраны здоровья матери и ребенка это добрая традиция.

Это новая традиция для нашего общества, где должна быть сформирована культура бережного отношения к материнству. Это не только создание комфортной и благоприятной среды, это внимание и забота к женщине, которая вынашивает малыша. Быть беременной – это прекрасно, но бывают моменты, когда возникает тревожность. Важно помнить, что мы всегда рядом. Можно позвонить на горячую линию психологам и с вами побеседуют, помогут разобраться во всех вопросах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного специалиста департамента здравоохранения по акушерству и гинекологии Елену Леванович.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с предоставлением мер поддержки беременным женщинам и молодым мамам в регионе, ведением беременности, грудным вскармливанием. Присутствующим рассказали о том, что нужно взять с собой в роддом, о партнерских родах и грудничковом плавании, оформлении электронного свидетельства о рождении и даже том, как продуктивно провести декретный отпуск. Всем пришедшим на мероприятие Центр социальной помощи семьи и детям подарил набор для новорожденных.

Одним из центральных событий праздника стало подведение итогов фотоконкурса «Я счастливая мама». В общей сложности участницы прислали более 50 фотографий, сделанных во время беременности. Победительница выиграла кровать-манеж, которая так необходима в первые годы жизни.

Напомним, следующее мероприятие, посвященное дню беременных, пройдет 7 апреля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя