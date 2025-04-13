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В севастопольской городской лаборатории ветеринарии будут проводиться новые исследования
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольской городской лаборатории ветеринарии будут проводиться новые исследования

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:03 13.04.2025

Городская лаборатория ветеринарии получила аккредитацию на новые виды исследований. Теперь в лаборатории проводятся исследования молочной продукции на определение фальсификации, при этом используемый метод является контрольным, он выдает результат без погрешности, проводятся исследования мясной, плодоовощной продукции, в том числе соков, морсов на радионуклеиды, пестициды, токсические элементы, рыбной продукции на радионуклеиды, токсические элементы.

Теперь весь спектр лабораторных исследований пищевой продукции проводится непосредственно в Севастополе. Это позволит севастопольским производителям исследовать свою продукцию для подтверждения её качества и безопасности по всем показателям, необходимым для оформления ветеринарно-сопроводительных документов, обеспечить продовольственную безопасность в регионе и снять дополнительные затраты с севастопольских производителей пищевой продукции, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива. 

Ранее такие исследования проводились в лабораториях других субъектов Российской Федерации, что создавало севастопольским производителям логистические трудности на доставку образцов своей продукции для проведения лабораторных исследований. Теперь севастопольским хозяйственникам проверить свою продукцию намного проще.

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Напомним, по вопросам проведения исследований (испытаний) продукции можно обращаться по телефону: +7 (8692) 40-51-25.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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