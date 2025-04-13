В севастопольской городской лаборатории ветеринарии будут проводиться новые исследования

Городская лаборатория ветеринарии получила аккредитацию на новые виды исследований. Теперь в лаборатории проводятся исследования молочной продукции на определение фальсификации, при этом используемый метод является контрольным, он выдает результат без погрешности, проводятся исследования мясной, плодоовощной продукции, в том числе соков, морсов на радионуклеиды, пестициды, токсические элементы, рыбной продукции на радионуклеиды, токсические элементы.

Теперь весь спектр лабораторных исследований пищевой продукции проводится непосредственно в Севастополе. Это позволит севастопольским производителям исследовать свою продукцию для подтверждения её качества и безопасности по всем показателям, необходимым для оформления ветеринарно-сопроводительных документов, обеспечить продовольственную безопасность в регионе и снять дополнительные затраты с севастопольских производителей пищевой продукции, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива.

Ранее такие исследования проводились в лабораториях других субъектов Российской Федерации, что создавало севастопольским производителям логистические трудности на доставку образцов своей продукции для проведения лабораторных исследований. Теперь севастопольским хозяйственникам проверить свою продукцию намного проще.

Напомним, по вопросам проведения исследований (испытаний) продукции можно обращаться по телефону: +7 (8692) 40-51-25.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя