В севастопольской Каче идёт капитальный ремонт поликлиники

Проектом капремонта запланировано обновление полов, стен, перегородок, лестниц, будут выполнены также электромонтажные работы, замена всех инженерных сетей, оконных блоков, установка новой сантехники, подключение сетей связи, внутреннего и надземного газопровода, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных граждан на объект и многое другое. Работы по капитальному ремонту выполняет подрядная организация «Деметра».

На прилегающей территории предусмотрено обновление наружных систем электро- и водоснабжения, водоотведения, устройство малых архитектурных форм, ограждения.

В прошлом году в Каче мы ввели в эксплуатацию модульный детский сад № 103. Объект рассчитан на 260 воспитанников и открыл свои двери в марте этого года. Помимо этого, в прошлом году введён и начал свою работу физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, рассчитанным на 80 спортсменов и 30 зрителей. Эти два объекта построены благодаря средствам госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Сейчас по президентской программе идёт капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 13 на улице Первомайской, 1 с планируемым сроком завершения работ в первом квартале 2025 года, – подчеркивает Иван Погодин.