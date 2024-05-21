В севастопольской Каче идёт капитальный ремонт поликлиники

В посёлке Кача на улице Красноармейской, 48 идёт капитальный ремонт поликлиники городской больницы № 4. Основное здание объекта двухэтажное общей площадью 849 кв. м. Учреждение рассчитано на 220 посещений в смену.
Капитальный ремонт врачебной амбулатории ведётся в рамках соглашения с Правительством Москвы. Согласно заключённым контрактам, будет не только отремонтировано само здание поликлиники, но и комплексно благоустроена прилегающая к нему территория. Совместно с представителями подрядчика и заказчика, а также главврачом городской больницы № 4 Дмитрием Ложкиным регулярно выезжаем на строительную площадку для решения профильных вопросов и контроля сроков ремонта. Сейчас работы набрали хороший темп и идут в графике. Завершение ремонта запланировано на конец текущего года, и далее объект будет передан балансодержателю для проведения процедур лицензирования, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Ивана Погодина.
Проектом капремонта запланировано обновление полов, стен, перегородок, лестниц, будут выполнены также электромонтажные работы, замена всех инженерных сетей, оконных блоков, установка новой сантехники, подключение сетей связи, внутреннего и надземного газопровода, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных граждан на объект и многое другое. Работы по капитальному ремонту выполняет подрядная организация «Деметра».
Ежедневно при выполнении работы задействовано порядка 14 строителей. В поликлинике завершаются демонтажные работы, поставка материалов, идёт ремонт и штукатурка стен, выполняется устройство потолочных панелей, продолжается инженерная часть работ. Строительная готовность – порядка 30%, – отмечает руководитель проекта Александр Добылев.
На прилегающей территории предусмотрено обновление наружных систем электро- и водоснабжения, водоотведения, устройство малых архитектурных форм, ограждения.
В прошлом году в Каче мы ввели в эксплуатацию модульный детский сад № 103. Объект рассчитан на 260 воспитанников и открыл свои двери в марте этого года. Помимо этого, в прошлом году введён и начал свою работу физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, рассчитанным на 80 спортсменов и 30 зрителей. Эти два объекта построены благодаря средствам госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Сейчас по президентской программе идёт капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 13 на улице Первомайской, 1 с планируемым сроком завершения работ в первом квартале 2025 года, – подчеркивает Иван Погодин.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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