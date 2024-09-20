В севастопольской Любимовке ремонтируют дороги

Продолжается ремонт дорог в посёлке Любимовка: сейчас здесь ремонтируют дорогу в переулке Западном в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках работ по ремонту предусмотрено устройство основания из щебёночно-песчаной смеси на проезжей части, выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, отсыпка обочин.

Дорога ведёт к пляжу, подрядная организация приступила к строительно-монтажным работам в сентябре, а сегодня подрядчик уже приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы выполняются с опережением графика благодаря эффективному планированию, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта https://bkdrf.ru/map/sevastopol. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя