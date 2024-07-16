В севастопольской школе №39 идёт капитальный ремонт

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 16 июля провёл выездное рабочее совещание в школе № 39 имени Героя Советского Союза, Почётного гражданина города Севастополя Байды Марии Карповны. В совещании, где обсуждались вопросы капитального ремонта учреждения, приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Лобач, представители Правительства Севастополя, руководство школы, сотрудники компании-подрядчика.

Глава города отметил, что для капитального ремонта городских школ выделены средства и по президентской программе, и из бюджета региона – чтобы проводить комплексные работы и преображать учебные заведения.

В школе № 39 – масштабный ремонт. Ведётся работа во всех корпусах, завершаются фасадные работы, идёт отделка внутренних помещений. Также идёт ремонт тира и помещений мастерских. Полностью перестраивается пищеблок, он будет доукомплектован новым оборудованием. Школьная территория сложная, как многие рельефы в центре Севастополя, поэтому здесь большое количество подпорных стенок и лестниц – они тоже будут отремонтированы в рамках проекта благоустройства, там, где необходимо, специалисты уже начали готовить для них бетонные основания. Также поставил специалистам задачу: сделать так, чтобы школу не подтапливало во время сильных дождей – это одна из главных инженерных задач, касающихся 39-й школы. В целом: мы задали себе высокую планку, когда ремонтируем не отдельно взятые помещения, а приводим в порядок всю школу целиком и благоустраиваем её территорию, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Школа № 39 была построена в 1959 году, и до настоящего времени капитального ремонта здесь не было. Работы выполняет компания «Су-82», подрядчик уже работал в Севастополе на других социальных объектах.

В настоящее время в здании школы выполняется прокладка инженерных и слаботочных систем, вентиляции, кровельные и фасадные работы, устройство окон. Внутри здания специалисты продолжают отделочные работы, приступили к установке дверей, идет облицовка помещений плиткой. В мастерских и тире также ведутся работы в соответствии с графиком: заканчивается кровельные работы, монтаж оконных проемов, выполняются инженерные и отделочные работы.

На площадке работает более 120 человек, и я убеждена, что до конца года, как планируется, все работы будут завершены. После окончания капитального ремонта и благоустройства территории дети будут ходить в современную, красивую школу, – поделилась Татьяна Лобач.

По словам директора школы № 39 Елены Науменко, в ходе ремонта сотрудники образовательного учреждения активно работают с родителями учащихся.

С мамами и папами школьников мы работаем очень активно, мы с ними проводили родительские собрания, принимаем коллегиальные решения в вопросах, касающихся оформления школы, согласовываем все дизайнерские решения. Родители живо участвуют в обсуждениях – ведь вместе мы создаём новую школу для наших ребят», – отметила Елена Науменко.

В капитальном ремонте школы участвуют и студенческие стройотряды. На объекте – 24 студента Севастопольского государственного университета и архитектурно-строительного колледжа.

Ребята выполняют спектр различных задач. Это для них бесценный опыт, который они смогут потом применить в своей дальнейшей жизни. Они занимаются отделочными работами, у нас есть маляры, штукатуры. Ребята заняты и на других социальных объектах, – говорит и. о. руководителя строительного направления студотрядов Алина Дадашова.

Справочно:

Программа капремонта школ рассчитана на пять лет. В Севастополе за это время планируется привести в порядок 40 школ. В 2022-2023 годах капитальный ремонт провели в 11 образовательных учреждений, в этом году по президентской программе в Севастополе начался ремонте еще 8 школ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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