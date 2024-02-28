В севастопольской школе № 41 начался капитальный ремонт по президентской программе

В севастопольской школе № 41 начался капитальный ремонт. Работы будут выполнены по программе капитального ремонта, которая была инициирована Президентом России.

Как ранее отмечал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, школа давно нуждалась в обновлении. На объекте протекает кровля, по фасаду здания уже пошли трещины, необходимо укрепить фундамент, поставить новые пожарные лестницы и выполнить другие работы.

Особое внимание уделяем капитальному ремонту севастопольских школ по президентской программе. В большинстве образовательных учреждений, в числе которых и школа № 41, подрядчики уже ведут работы. Контроль за объектом, сформированные планы и сроки работ должны быть уже на начальном этапе. Сегодня убедился лично, что процесс работ начался. Подрядной организации поставлена задача завершить капитальный ремонт в школе № 41 в первом квартале 2025 года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента капитального строительства Ивана Погодина.

Всего в этом году по программе капремонта планируется отремонтировать 12 объектов в 8 школах города.

Объекты расположены в разных районах города: в Ленинском, Нахимовском, Балаклавском. Если говорить о школе № 41, то она была построена в 1960 году, до капитального ремонта в школе учился 831 ребёнок. На время капитального ремонта школы № 41 учащиеся 1-5-х классов переведены в школу № 19, учащиеся 6-11-х классов — в школу № 42», — прокомментировал заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев.

И. о. директора департамента капитального строительства Иван Погодин также добавил, что школа преобразится полностью: в планах не только капитальный ремонт самого здания, но и благоустройство территории. Все объекты руководитель ведомства посещает лично, на территории школ под руководством Ивана Погодина проходят межведомственные совещания, основная цель которых – сформировать комплексный подход при ремонте, максимально рассмотреть все проектные решения, учесть пожелания директора школы, родительского комитета, предусмотреть дополнительные расходы и многое другое.

В середине февраля подрядная организация «Стройпроект» приступила к капитальному ремонту образовательного учреждения.

В настоящее время ведутся демонтажные работы. На объекте задействовано порядка 30 строителей и 6 инженеров производственно-технического отдела. На текущую дату в активной фазе ведутся демонтажные работы на территории трёх этажей школы. В числе работ предстоит ремонт кровли, дверей, входных групп, лестниц, фасадов, всех инженерных систем, — отмечает генеральный директор компании «Стройпроект» Константин Фисунов.

Напомним, в 2023 году по президентской программе было отремонтировано 11 объектов в 7 школах. В этом году в рамках обновления 8 школ будет использован опыт и успешные практики, применённые на уже отремонтированных объектах образования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя