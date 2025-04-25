В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната. Пострадали четверо детей

О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школ принес ученик. Сообщалось об одном пострадавшем ребенке.

Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам, — сообщили новые данные в полиции.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые изучают обстоятельства произошедшего. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

источник: РИА Новости Крым