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Новости Республики
В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната. Пострадали четверо детей
источник фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В севастопольской школе взорвалась страйкбольная граната. Пострадали четверо детей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:14 25.04.2025

Из-за разрыва страйкбольной гранаты в одной из школ Севастополя пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас по данному факту ведется проверка.

О том, что на уроке в одной из школ Севастополя разорвалась страйкбольная граната ранее сообщил местный департамент образования. Гранату в школ принес ученик. Сообщалось об одном пострадавшем ребенке.

Четверо детей получили травмы и обратились за помощью к прибывшим медикам, — сообщили новые данные в полиции.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые изучают обстоятельства произошедшего. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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источник: РИА Новости Крым

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